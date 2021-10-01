"Динамо" — "Шахтар": букмекери назвали неявного фаворита матчу

"Шахтар" — фаворит у грі з "Динамо".

"Шахтар" і "Динамо" після "репетиції" в Суперкубку України-2021 двотижневої давності проведуть гру 10-го туру чемпіонату України сезону 2021/22. Букмекери вважають "Гірників" фаворитами в центральній грі 1-го кола УПЛ.

Про це повідомляє компанія Парі-Матч.

На думку фахівців, "Шахтар" є невеликим фаворитом у грі, на успіх донеччан можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,50. У той же час тріумф "Біло-синіх" і нічия менш вірогідні — 2,75 і 3,40 відповідно. Однак, найімовірніше, зустріч завершиться нічиєю 1:1, вважають аналітики Парі-Матч (коефіцієнт — 6,30.)

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату України "Динамо" — "Шахтар" (дані за 1 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 2,75 — нічия 3,40 — перемога "Шахтаря" 2,50)

"Телеграф" нагадує, що кияни підходять до гри в розбитому стані, адже днями чемпіонів України знищили в Мюнхені в рамках матчу Ліги чемпіонів. "Шахтар", в свою чергу, досить добре виглядав в домашній грі з "Інтером", здобувши перше очко в головному єврокубку. Що стосується внутрішньої арені, то тут у "Біло-синіх" все добре. Після перемоги над "Рухом" кияни продовжують лідирувати у першості, випереджаючи "Шахтар" на три бали. До слова, донеччани в останній грі УПЛ розгромили "Верес".

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч "Динамо" — "Шахтар".