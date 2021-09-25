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Гармаш приніс перемогу "Динамо" над "Рухом" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Віктор Циганков в матчі з "Рухом" Новина оновлена 25 вересня 2021, 21:47
Віктор Циганков в матчі з "Рухом"

"Динамо" продовжує лідирувати в чемпіонаті України.

У суботу, 25 вересня, "Динамо", яке днями поступилося "Шахтарю" в Суперкубку України-2021, в рамках матчу 9-го туру УПЛ сезону 2021/22 проводило виїзний поєдинок проти "Руху". Зустріч відбулася у Львові на однойменній арені і завершилася з рахунком 0:2 на користь гостей.

Перемогу киянам забезпечила гра Дениса Гармаша в першому таймі. Спочатку хавбек заробив пенальті на рівному місці, а потім відзначився сам. 11-метровий для "біло-синіх" реалізував Віктор Циганков.

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей успіх дозволив "Динамо" (25 очок) продовжити одноосібно очолювати турнірну таблицю української першості, "Рух" (8 очок) — дев’ятий. У наступному турі "біло-синіх" чекає найважливіша гра проти "Шахтаря", а львівський колектив вирушить в гості до ФК "Маріуполь". Матчі відбудуться 3-го і 1-го жовтня відповідно.

Відзначимо, "Шахтар" свою гру 9-го туру УПЛ також виграв. "Гірники" розгромили "Верес". До слова, після матчу за Суперкубок-2021 в "Динамо" поскаржилися на поведінку тренерського штабу "Гірників".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #УПЛ #ФК Рух
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