Укр

Комментатор "Динамо" радовался голу "Шахтера", перепутав команды (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19 Новость обновлена 02 октября 2021, 17:12
"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19

Комментаторский ляп случился на игре юношеских команд.

В субботу, 2 октября, в матче юношеских команд "Динамо" и "Шахтера", основы которых сыграют завтра в рамках центрального поединка 10-го тура УПЛ сезона 2021/22, произошел забавный момент.

Во время прямой видеотрансляции на клубном YouTube-канале "Динамо" комментатор игры допустил невероятный ляп.

В поединке 10-го тура молодежной лиги "Динамо" U-19 на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве принимало "Шахтер" U-19. Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:2, но запомнилась в первую очередь комментаторским конфузом. На 4-й минуте поединка нападающий дончан Даниил Гончарук вышел на свидание с кипером "Динамо" Русланом Нещеротом, переиграл его и переправил мяч в пустые ворота. Однако комментатор матча сообщил зрителям, что именно "Динамо" открыло счет, попутно радуясь успеху. Спустя некоторое время комментатор пришел в себя и исправил свою оплошность, назвав произошедшее "маленькой ошибкой". Отметим, в трансляции также некоторое время был неверно указан счет.

Судя по всему, комментатора смутили игровые формы команд. Несмотря на домашний характер встречи, киевляне играли в темной гостевой форме, а дончане — в белой выездной.

Некоторое время в трансляции матча Динамо U-19 - Шахтер U-19 был указан не правильный счет
Некоторое время в трансляции матча Динамо U-19 - Шахтер U-19 был указан не правильный счет

Видео конфуза доступно в сети:

Полное видео матча:

Отметим, этот успех упрочил лидерство "Шахтера" в турнирной таблице первенства, "Динамо" отстает от "Горняков" на 6 очков.

Турнирная таблица молодежного первенства
Турнирная таблица молодежного первенства

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" U-19 уступил одногодкам из "Интера" в Юношеской лиге УЕФА. К слову, "Динамо" U-19 разгромило "Баварию" U-19 со счетом 0:4.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер
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