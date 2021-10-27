Эластико и пушечный удар в "домик": бразильцы "Шахтера" организовали породистый гол в Кубке Украины (видео)

“Шахтер" пробился в четвертьфинал Кубка Украины-2022.

В среду, 27 октября, донецкий "Шахтер", который на днях добыл скандальную победу над "Ворсклой" (0:2) в 12-м туре УПЛ, провел гостевой поединок с "Черноморцем" в Кубке Украины. Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась со счетом 0:3 в пользу "Горняков".

Особенно красивым получился первый гол дончан, который забил Фернандо. Одесситы долго сдерживали натиск гостей, однако Тете на 65-й минуте встречи проник в чужую штрафную, финтом эластико обошел защитника и прострелил. В итоге мяч от ноги центрбека "Моряков" выкатился прямо на ногу Фернандо, который пушечным выстрелом попал прямо в "домик" киперу хозяев. Еще два гола за дончан оформили Маркос Антонио и Дентиньо.

Видеообзор матча "Черноморец" — "Шахтер":

Отметим, "Шахтер", победив в Одессе, пробился в четвертьфинал Кубка Украины. Матчи этой стадии турнира пройдут весной 2022 года. К слову, "Динамо" также прошло в 1/4 финала, без проблем обыграв в гостях "Мариуполь" (1:2).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 1/4 финала КУ пробилась и "Ворскла", которая расправилась с "Вересом" (1:3).