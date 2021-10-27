Еластіко та гарматний удар у "будиночок": бразильці "Шахтаря" організували породистий гол у Кубку України (відео)

"Шахтар" пробився до чвертьфіналу Кубка України-2022.

У середу, 27 жовтня, донецький "Шахтар", який днями здобув скандальну перемогу над "Ворсклою" (0:2) у 12-му турі УПЛ, провів гостьовий поєдинок із "Чорноморцем" у Кубку України. Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець" та завершилася з рахунком 0:3 на користь "Гірників".

Особливо гарним вийшов перший гол донеччан, який забив Фернандо. Одесити довго стримували натиск гостей, проте Тете на 65-й хвилині зустрічі проник у чужий штрафний майданчик, фінтом еластіко обійшов захисника і прострілив. У результаті м’яч від ноги центрбека "Моряків" викотився прямо на ногу Фернандо, який гарматним пострілом влучив прямо в "будиночок" кіперу господарів. Ще два голи за донеччан оформили Маркос Антоніо та Дентіньо.

Відеоогляд матчу "Чорноморець" — "Шахтар":

Зазначимо, "Шахтар", перемігши в Одесі, пробився до чвертьфіналу Кубка України. Матчі цієї стадії турніру відбудуться навесні 2022 року. До речі, "Динамо" також пройшло до 1/4 фіналу, без проблем обігравши в гостях "Маріуполь" (1:2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до 1/4 фіналу КУ пробилася і "Ворскла", яка розправилася з "Вересом" (1:3).