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Гравці "Реала" зіграли у волейбол у своєму штрафному майданчику, але пенальті "Шахтарю" не дали (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Реал" U-19 — "Шахтар" U-19 Новина оновлена 03 листопада 2021, 18:42
"Реал" U-19 — "Шахтар" U-19

Юнаки "Шахтаря" поступилися "Реалу".

У середу, 3 листопада, команда "Шахтар" U-19 провела виїзний поєдинок з однолітками з "Реала" у 4-му турі Юнацької ліги УЄФА. Зустріч, яка відбулася напередодні матчу основних команд у Лізі чемпіонів, завершилася з рахунком 1:0 на користь мадридців.

Перемогу "Вершковим" у матчі, який відбувся в Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано", приніс точний удар нападаючого Оскара Аранди на 58-й хвилині поєдинку. Під завісу зустрічі "Гірники" мали хорошу нагоду зрівняти рахунок, але після удару зі штрафного з близької дистанції м’яч "застряг" між двома гравцями господарів, які фактично "зіграли у волейбол" у своєму штрафному майданчику. Шотландський рефері Дональд Робертсон, який працював на поєдинку, не побачив у цьому порушення правил, і гра поновилася.

Відеоогляд матчу "Реал" U-19 — "Шахтар" U-19:

Цей результат дозволив юнакам "Реала" піднятися на 2-е місце у турнірній таблиці групи D, "Шахтар" опустився на третю позицію.

Турнірне становище команд в групі D в Юнацькій лізі УЕФА
Турнірне становище команд в групі D в Юнацькій лізі УЕФА

Нагадаємо, матч "Реал" — "Шахтар" відбудеться 3 листопада в Мадриді, початок — о 19:45 за київським часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що основний гравець "Шахтаря" довів своїх дітей до сліз.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Реал #Юнацька ліга УЄФА
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