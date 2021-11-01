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"Реал" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Реал" — "Шахтар" Новина оновлена 01 листопада 2021, 10:35
"Реал" — "Шахтар"

"Гірники" спробують зачепитися за очки у Мадриді.

Донецький "Шахтар", який днями каменю на камені не залишив від "Десни" (4:1) у чемпіонаті України, у середу, 3 листопада, проведе виїзний поєдинок 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти мадридського "Реалу". В Україні пряма відеотрансляція зустрічі буде доступна на платформі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Реал" — "Шахтар" пройде у столиці Іспанії на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок поєдинку — о 19:45 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі буде доступна на megogo (потрібна підписка). "Телеграф" проведе текстову трансляцію гри, в ході якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів. Після закінчення зустрічі на сайті "Телеграф" можна буде переглянути гайлайти поєдинку.

Зазначимо, "Шахтареві" потрібно набирати очки для продовження боротьби в єврокубках, проте зробити це з "Реалом" на виїзді буде надзвичайно складно. У минулому турі "Гірники" програли "Вершковим" у Києві з рахунком 0:5.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Реал" здобув перемогу над "Барселоною" у першому Ель-Класіко сезону.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Реал #Ліга чемпіонів
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