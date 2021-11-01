"Реал" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

“Горняки" попытаются зацепиться за очки в Мадриде.

Донецкий "Шахтер", который на днях камня на камне не оставил от "Десны" (4:1) в чемпионате Украины, в ближайшую среду, 3 ноября, проведет выездной поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против мадридского "Реала". В Украине прямая видеотрансляция встречи будет доступно на платформе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Реал" — "Шахтер" пройдет в столице Испании на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи будет доступна на megogo (требуется подписка). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов. По окончании встречи на сайте "Телеграф" можно будет посмотреть хайлайты поединка.

Отметим, "Шахтеру" нужно набирать очки для продолжения борьбы в еврокубках, однако сделать это с "Реалом" на выезде будет чрезвычайно сложно. В прошлом туре "Горняки" проиграли "Сливочным" в Киеве со счетом 0:5.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" добыл победу над "Барселоной" в первом Эль-Класико сезона.