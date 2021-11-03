Степаненко довів своїх дітей до сліз (відео)

Батько-футболіст не віддав м’яча дитині.

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко, який нарвався на жорстку критику за дивну відмазку після нічиєї національної команди з Боснією та Герцеговиною (1:1), зіграв із дітьми у футбол. Все б нічого, але дітлахам не сподобалося, що тато не ділився м’ячем.

Милим відео з сімейного архіву поділилася на своїй сторінці в Instagram дружина хавбека донеччан Маргарита Степаненко.

У себе у сторіс Маргарита опублікувала кумедне відео, на якому Степаненко грає з дітьми. Поки один із діточок у сльозах бігає за татом, другий син Степаненко скаржиться мамі: "Тато м’ячик не дає".

До речі, це відео було записано в травні 2017 року. Таким чином, мабуть, дружина футболіста підбадьорила чоловіка виявити таку ж техніку у грі з "Реалом", гра з яким відбудеться 3 листопада.

Раніше про сімейне життя Степаненко розповів блогер Дмитро Поворознюк, який побував удома у футболіста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися в Україні матч "Реал" — "Шахтар", а також розповідав про прогноз букмекерів на цю зустріч.

Нагадаємо, перед матчем з "Реалом" "Гірники" розібралися з "Десною" (4:1).