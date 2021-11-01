"Шахтарю" допоможе лише диво: прогноз букмекерів на гостьовий матч із "Реалом"

Букмекери оцінили шанси "Гірників".

Донецький "Шахтар", який днями розгромив "Десну" (4:1) у чемпіонаті України, є аутсайдером у гостьовому матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Реала".

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На перемогу "Гірників" у цьому поєдинку можна зробити ставку з космічним коефіцієнтом 12,50. Разом з тим успіх "Реала" та нічия оцінюються в 1,23 та 6,80 відповідно. Зазначимо, аналітики вважають, що зустріч, ймовірно, завершиться перемогою "Вершкових" з рахунком 2:0 (коефіцієнт 6,30).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Шахтар" (дані за 1 листопада):

Парі-Матч: (перемога "Реала" 1,23 — нічия 6,80 — перемога "Шахтаря" 12,50)

Додамо, що перший матч між командами, який відбувся у Києві на НСК "Олімпійський", завершився погромом донеччан з рахунком 0:5.

Матч "Реал" — "Шахтар" відбудеться у середу, 3 листопада, у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Раніше "Телеграф" повідомляв, де й о скільки подивитися цей поєдинок в Україні. До речі, у разі поразки "Гірники" опиняться на межі вильоту з єврокубків.