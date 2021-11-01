"Шахтеру" поможет только чудо: прогноз букмекеров на гостевой матч с "Реалом"

Букмекеры оценили шансы "Горняков".

Донецкий "Шахтер", на днях разгромивший "Десну" (4:1) в чемпионате Украины, является аутсайдером в гостевом матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Реала".

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

На победу "Горняков" в этом поединке можно сделать ставку с космическим коэффициентом 12,50. В то же время успех "Реала" и ничья оцениваются в 1,23 и 6,80 соответственно. Отметим, аналитики считают, что встреча, вероятно, завершится победой "Сливочных" со счетом 2:0 (коэффициент 6,30).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Шахтер" (данные за 1 ноября):

Пари-Матч: (победа "Реала" 1,23 — ничья 6,80 — победа "Шахтера" 12,50)

Добавим, что первый матч между командами, который состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился погромом дончан со счетом 0:5.

Матч "Реал" — "Шахтер" состоится в среду, 3 ноября, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько посмотреть этот поединок в Украине. К слову, в случае поражения "Горняки" окажутся на грани вылета из еврокубков.