"Реал" - "Шахтер": прямая трансляция матча

Команды встретятся во второй раз в сезоне.

В среду, 3 ноября, донецкий "Шахтер", переигравший накануне "Десну" (4:1) в чемпионате Украины, проведет выездной поединок 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Реала". "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, который начнется в 19:45 по киевскому времени.

После победы со счетом 0:5 в Киеве "Реал", похоже, рассчитывает победить "Шахтер" малой кровью, однако "Горнякам" по сути нечего терять, а побеждать их обязывает ситуация в группе. Если дончане проиграют, то рискуют занять последнее место в квартете D, что обернется вылетом из еврокубков. Еще один поединок группы D "Шериф" — "Интер" пройдет также 3 ноября, но начнется позднее в 22:00 по киевскому времени.

Турнирное положение команд:

Группа D Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть поединок "Реал" — "Шахтер" в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на это противостояние.

Напомним, "Шахтер" недавно сумел пройти "Черноморец" (0:3) в Кубке Украины, а "Реал" выиграл первое Эль-Класико у "Барселоны" (1:2) в сезоне.