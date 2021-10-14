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Степаненко нарвався на жорстку критику через безглузду відмазку після гри з Боснією

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Тарас Степаненко Новина оновлена 14 жовтня 2021, 12:41
Тарас Степаненко

Тарас Степаненко здивував після матчу з Боснією і Герцеговиною.

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко, який після матчу з Боснією і Герцеговиною (1:1) заявив, що причиною незадовільного результату став поганий газон на "Арені Львів", потрапив під жорстку критику з боку колишнього футболіста національної команди Івана Гецка.

Гецко розкритикував гравця в коментарі для meta-ratings.com.ua.

Він нагадав футболістові, що "газон для всіх однаковий", і якщо хто і повинен був скаржитися на поле, то це боснійці, які набагато частіше комбінували і контролювали м’яч. Крім того, Іван зазначив погану фізичну форму футболістів збірної України, які перестали бігати після 30-ї хвилини. Колишній футболіст порадив Степаненку шукати причини невдачі в собі.

"Особливо неприємно вразило, як господарі здали в другому таймі функціонально, а тут ще Тарас Степаненко здивував своїми висловлюваннями, що, мовляв, грудкувате поле "Арени Львів" завадило нашим зіграти краще. Він нехай, перш за все, пошукає причини в собі, чому після перерви ледве пересувався ", — заявив Гецко.

"Телеграф" нагадує, що цей результат поставив нашу команду в не найкращий положення у відборі на ЧС-2022. Крім того, українські вболівальники розкритикували тренера Олександра Петракова, який поскаржився на відсутність хорошої обойми запасних гравців. Також наставник зробив випад в сторону збірної Казахстану.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Тарас Степаненко #Іван Гецко #Збірна Боснії і Герцеговини
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