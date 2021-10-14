Укр

Степаненко нарвался на жесткую критику из-за нелепой отмазки после игры с Боснией

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Тарас Степаненко Новость обновлена 14 октября 2021, 12:41
Тарас Степаненко

Тарас Степаненко удивил после матча с Боснией и Герцеговиной.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, который после матча с Боснией и Герцеговиной (1:1) заявил, что причиной неудовлетворительного результата стал плохой газон на "Арене Львов", попал под жесткую критику со стороны бывшего футболиста национальной команды Ивана Гецко.

Гецко раскритиковал игрока в комментарии для meta-ratings.com.ua.

Он напомнил футболисту, что "газон для всех одинаков", и если кто и должен был жаловаться на поле, то это боснийцы, которые гораздо чаще комбинировали и контролировали мяч. Кроме того, Иван отметил плохую физическую форму футболистов сборной Украины, которые перестали бегать после 30-й минуты. Бывший футболист посоветовал Степаненко искать причины неудачи в себе.

"Особенно неприятно поразило, как хозяева сдали во втором тайме функционально, а тут еще Тарас Степаненко удивил своими высказываниями, что, мол, кочковатое поле "Арены Львов" помешало нашим сыграть лучше. Он пусть, прежде всего, поищет причины в себе, почему после перерыва еле передвигался", — заявил Гецко.

"Телеграф" напоминает, что этот результат поставил нашу команду в не лучшее положение в отборе на ЧМ-2022. Кроме того, украинские болельщики раскритиковали тренера Александра Петракова, который пожаловался на отсутствие хорошей обоймы запасных игроков. Также наставник сделал выпад в сторону сборной Казахстана.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Тарас Степаненко #Иван Гецко #Сборная Боснии и Герцеговины
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