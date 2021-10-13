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Петраков звинуватив Казахстан в поганому становищі збірної України (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Олександр Петраков Новина оновлена 13 жовтня 2021, 12:37
Олександр Петраков

Український тренер несподівано зробив випад в сторону збірної Казахстану.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков після домашньої гри відбору на чемпіонат світу-2022 з Боснією і Герцеговиною (1:1) заявив, що футболісти команди Казахстану безвольно провели дві останні гри, а в матчі з українцями — викладалися на повну.

Про це тренер розповів на прес-конференції, відео якої доступне на YouTube-каналі УАФ.

На питання про турнірні розклади Петраков відповів, що поки не прораховував ситуацію. При цьому фахівець відзначив, що збірна Казахстану без шансів поступилася вдома і фінам (0:2), і боснійцям (0:2), а ось з українцями гравці цієї команди виходили з "палаючими" очима. Також тренер заявив, що гра з Боснією і Герцеговиною 16 листопада буде визначальною у боротьбі за 2-е місце.

"Не рахував нічого до гри. На матч їхав – дивився гру фінів. Гравці Казахстану з нами виходили з такими очима, а зараз програли 2 поєдинки вчисту, не билися. Гра в Боснії буде за вихід. Зробимо все, що в наших силах. Всі в команді це розуміють", — заявив Петраков.

Додамо, що збірна Казахстану двічі відбирала очки у нашої команди. У дебютній грі Олександра Петракова на посаді тренера національної команди була зафіксована нічия 2:2, а в Києві ще при Андрію Шевченку українці втратили перемогу (1:1).

Раніше "Телеграф" проаналізував ситуацію у відбірковій групі збірної України і оцінив всі розклади.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Петраков #Збірна Боснії і Герцеговини
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