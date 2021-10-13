Петраков обвинил Казахстан в плохом положении сборной Украины (видео)

Украинский тренер неожиданно сделал выпад в сторону сборной Казахстана.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков после домашней игры отбора на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1) заявил, что футболисты команды Казахстана безвольно провели две последние игры, а в матче с украинцами — выкладывались на полную.

Об этом тренер поведал на пресс-конференции, видео которой доступно на YouTube-канале УАФ.

На вопрос о турнирных раскладах Петраков ответил, что пока не просчитывал ситуацию. При этом специалист отметил, что сборная Казахстана без шансов уступила дома и финнам (0:2), и боснийцам (0:2), а вот с украинцами игроки этой команды выходили с "горящими" глазами. Также тренер заявил, что игра с Боснией и Герцеговиной 16 ноября будет определяющей в борьбе за 2-е место.

"Не считал ничего до игры. На игру ехал – смотрел игру финнов. Игроки Казахстана с нами выходили с такими глазами, а сейчас проиграли две игры вчистую, не дрались. Игра в Боснии будет за выход. Сделаем все, что в наших силах. Все в команде это понимают", — заявил Петраков.

Добавим, что сборная Казахстана дважды отбирала очки у нашей команды. В дебютной игре Александра Петракова на посту тренера национальной команды была зафиксирована ничья 2:2, а в Киеве еще при Андрее Шевченко украинцы упустили победу (1:1).

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