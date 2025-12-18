Стало известно, что ждет группу Green Grey после смерти Дизеля

Покойный певец хотел перевести на украинский известный хит

Украинский музыкант Дмитрий Муравицкий, известный широкой публике как Мурик, рассказал, что будет с группой Green Grey после неожиданной смерти его коллеги, 55-летнего певца Андрея Яценко, известного как Дизель.

В интервью Славе Демину Муравицкий заявил, что коллектив продолжает работать и планирует к выходу новые альбомы. По словам музыканта, Дизель при жизни хотел перевести на украинский хит Green Grey "Мазафака", однако пока эта композиция и другие песни группы исполняются на английском.

Идеи приходят. К примеру, "Черный снег" у нас есть композиция. Я думаю, что мы песни будем просто частями… А если как "Мазафака" у меня получится? Интересные наброски они есть, но соединить пока не получается Дмитрий Муравицкий

Относительно концертов, исполнитель отметил, что они будут. Это будет прямо до выхода знакомых песен Green Grey в обновленном формате. Вместо покойного Яценко, по словам Дмитрия, будут приглашены другие музыканты. Мурик привел примеры известных групп, которые после смерти фронтменов приглашали на место вокалиста новых исполнителей.

Для продажи альбома должно быть промо. Какое лучшее промо? Это концерт. Надо будет проехаться по городам и исполнить их… Я думаю, что концепция может быть такова. Например, Леха Зволинский (Алексей Зволинский — член группы Скрябин с 1999 года и по сей день), если он свободен, может он отыграть Дмитрий Муравицкий

Напомним, что Андрей Яценко умер 20 октября от сердечной недостаточности. Украинского музыканта похоронили через три дня, а в гроб положили его любимую кепку. Семья хотела кремировать тело мужчины, а прах похоронить на Байковом кладбище в Киеве.