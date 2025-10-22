В Green Grey озвучили официальную причину смерти Дизеля и назвали дату похорон

Попрощаться с музыкантом смогут все желающие

Гитарист украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко, который выступал под сценическим именем Дизель, умер 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Как сообщили на официальной странице коллектива в Facebook, сердце Дизеля остановилось в 9 часов утра, в понедельник, 20 октября. Похоронят музыканта в четверг, 23 октября.

Основатель Green Grey и неутомимый Артист остался в сердцах целого поколения, выросшего на его энергии, подарив творческую жизнь многим молодым звездам. Прощание с Андреем состоится в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины: улица Саксаганского, 6, г. Киев сообщили в Green Grey

Отметим, что Андрей Яценко основал рок-группу Green Grey в 1993 году и она стала культовой для Украины, так как впервые соединила рок, электронику и хип-хоп в собственном, узнаваемом звучании. В конце 90-х они стали своеобразным символом эпохи перемен и были кумирами молодежи.

В октябре 2025 года группа Green Grey планировала тур по Украине, и уже 24 числа должен был состояться первый концерт в Днепре. После этого артисты планировали концерты в Харькове, Киеве, Полтаве, Одессе и Николаеве. Однако Дизель умер во время подготовки к туру и его вынуждены были отменить.

