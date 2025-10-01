На его концертах собирались полные залы: внезапно умер известный украинский музыкант

Ушел из жизни участник коллектива "Пиккардийская терция" Богдан Богач

В среду, 1 октября, стало известно о внезапной смерти одного из основателей коллектива "Пиккардийская терция" Богдана Богача. Мужчине было всего 50 лет.

О тяжелой потере для украинской эстрады сообщили на странице группы в соцсети Facebook. Там рассказали, что в "Пиккардийской терции" музыкант и исполнитель работал более 30 лет.

Его голосу аплодировали по всему миру. Его знали и любили миллионы. Лауреат национальной премии Украины им. Т. Шевченко. Заслуженный артист Украины. В Терции Богдан был от основания в 1992-м – и до недавнего времени. Более трех десятилетий мы были на сцене одним целым. пресс-служба коллектива

В сообщении рассказали, что в 2024 году Богдан Богач покинул формацию из-за состояния здоровья. Также коллектив выразил соболезнования семье из-за этого трагического события.

Богдан Богач умер на 51-м году жизни

Что известно про "Пиккардийскую терцию"?

Вокальная формация "Пиккардийская терция" была основана 24 сентября 1992 года. В первый состав квартета вошли вокалисты: Владимир Якимец, Ярослав Нудик, Андрей Капраль и Богдан Богач.

Спустя год львовский коллектив получил диплом фестиваля "Червона рута", в в 1994 году они стали обладателями Гран-при на фестивале "Доля" в Черновцах. После такого фестивального успеха квартет записал дебютный альбом.

В 90-х "Пиккардийская терция" стала известной на всю Украину благодаря хитам "Пустельник" и "Старенький трамвай". А их рождественский альбом "Тихая ночь" принес им славу и за пределами страны.

Сейчас в репертуаре коллектива около 300 композиций на разных языках и с разнообразными аранжировками — от классики до народных мотивов. "Пиккардийская терция" гастролировала во многих странах мира, в том числе в Польше, Испании, Канаде, США, и собирала полные залы зрителей.

