Ее называли одной из самых красивых в мире: умерла известная актриса из фильмов Феллини (фото)

Последние минуты своей жизни она провела в окружении детей и родных

Умерла известная итальянская актриса Клаудия Кардинале, которую в свое время называли одной из самых красивых в мире. Она ушла из жизни во французском городе Немур в возрасте 87 лет. В последние минуты рядом с ней были дети и близкие.

"Телеграф" расскажет, что известно об актрисе, которая поразила мир своей красотой и утонченностью.

Клаудия Кардинале — что о ней известно?

Как пишет The Insider, Клаудия Кардинале родилась в 15 апреля 1938 года Тунисе, который на то время был французской колонией. Она походила из семьи итальянцев и с юного возраста получила известность и узнаваемость.

Клаудия Кардинале в молодости. Фото: Getty Images

В 16 лет будущая звезда выиграла конкурс красоты, который стал ее путевкой в жизнь. Победа и статус "Самой красивой итальянки Туниса" принесли ей также приглашение на Венецианский кинофестиваль, где красивую и статную девушку заметили кинопродюсеры.

Клаудия Кардинале была настоящей суперзвездой своего времени. Фото: Getty Images

Свою актерскую карьеру Клаудия начинала с небольших ролей, но быстро стала любимицей режиссеров. В 2005 году актриса издала книгу-автобиографию, в которой поделилась, что "стала героиней сказки, символом страны, на языке которой почти не говорила". Оказалось, что актриса, которая выросла в колониальном французском Тунисе почти не знала итальянского языка. И поначалу ее голос даже приходилось дублировать в итальянских фильмах.

Актриса снималась в фильмах Фелини и Висконти. Фото: Getty Images

К 25 годам Кардинале снялась в двух культовых фильмах: "Леопарде" Лукино Висконти и "Восемь с половиной" Федерико Феллини. Кроме того, Клаудия снималась и в голливудских картинах, например, "Розовая пантера" и "Мир цирка". Также актриса долгое время играла в театре.

Клаудия Кардинале в зрелом возрасте. Фото: Getty Images

Известно, что у кинозвезды остались двое детей. Сын, которого она родила в результате изнасилования, и дочь, которая появилась в браке с неаполитанским режиссером Паскуале Сквитьери. Его, к слову, Клаудия называла "единственной любовью своей жизни". Они были в браке 42 года, аж до самой смерти мужчины в 2017 году.

Так актриса выглядела в 2020 году. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит "незаметная" жена правой руки Путина Мишустина. Она одна из самых богатых женщин России.