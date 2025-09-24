Її називали однією з найкрасивіших у світі: померла відома актриса з фільмів Фелліні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1398
Останні хвилини свого життя вона провела в оточенні дітей та рідних
Померла відома італійська актриса Клаудія Кардинале, яку свого часу називали однією з найкрасивіших у світі. Вона пішла із життя у французькому місті Немур у віці 87 років. В останні хвилини поряд з нею були діти та близькі.
"Телеграф" розповість, що відомо про актрису, яка вразила світ своєю красою та витонченістю.
Клаудія Кардинале – що про неї відомо?
Як пише The Insider, Клаудія Кардинале народилася 15 квітня 1938 року в Тунісі, який на той час був французькою колонією. Вона походила з сім’ї італійців і з юного віку здобула популярність і впізнаваність.
У 16 років майбутня зірка виграла конкурс краси, який став її путівкою у життя. Перемога і статус "Найкрасивішої італійки Тунісу" принесли їй також запрошення на Венеціанський кінофестиваль, де гарну і статну дівчину помітили кінопродюсери.
Свою акторську кар’єру Клаудія розпочинала з невеликих ролей, але швидко стала улюбленицею режисерів. У 2005 році актриса видала книгу-автобіографію, в якій поділилася, що "стала героїнею казки, символом країни, мовою якої майже не говорила". Виявилося, що актриса, яка виросла у колоніальному французькому Тунісі, майже не знала італійської мови. І на початку її голос навіть доводилося дублювати в італійських фільмах.
До 25 років Кардинале знялася у двох культових фільмах: "Леопарді" Лукіно Вісконті та "Вісім з половиною" Федеріко Фелліні. Крім того, Клаудія знімалася і в голлівудських картинах, наприклад, "Рожева пантера" та "Світ цирку". Також актриса тривалий час грала у театрі.
Відомо, що у кінозірки залишилося двоє дітей. Син, якого вона народила внаслідок зґвалтування, та донька, яка з'явилася у шлюбі з неаполітанським режисером Паскуале Сквітьєрі. Його, до речі, Клаудія називала "єдиною любов’ю свого життя". Вони були у шлюбі 42 роки, аж до самої смерті чоловіка у 2017 році.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає "непомітна" дружина правої руки Путіна Мішустіна. Вона одна з найбагатших жінок Росії.