Її називали однією з найкрасивіших у світі: померла відома актриса з фільмів Фелліні (фото)

Останні хвилини свого життя вона провела в оточенні дітей та рідних

Померла відома італійська актриса Клаудія Кардинале, яку свого часу називали однією з найкрасивіших у світі. Вона пішла із життя у французькому місті Немур у віці 87 років. В останні хвилини поряд з нею були діти та близькі.

"Телеграф" розповість, що відомо про актрису, яка вразила світ своєю красою та витонченістю.

Клаудія Кардинале – що про неї відомо?

Як пише The Insider, Клаудія Кардинале народилася 15 квітня 1938 року в Тунісі, який на той час був французькою колонією. Вона походила з сім’ї італійців і з юного віку здобула популярність і впізнаваність.

Клаудія Кардинал у молодості. Фото: Getty Images

У 16 років майбутня зірка виграла конкурс краси, який став її путівкою у життя. Перемога і статус "Найкрасивішої італійки Тунісу" принесли їй також запрошення на Венеціанський кінофестиваль, де гарну і статну дівчину помітили кінопродюсери.

Клаудія Кардінале була справжньою суперзіркою свого часу. Фото: Getty Images

Свою акторську кар’єру Клаудія розпочинала з невеликих ролей, але швидко стала улюбленицею режисерів. У 2005 році актриса видала книгу-автобіографію, в якій поділилася, що "стала героїнею казки, символом країни, мовою якої майже не говорила". Виявилося, що актриса, яка виросла у колоніальному французькому Тунісі, майже не знала італійської мови. І на початку її голос навіть доводилося дублювати в італійських фільмах.

Актриса знімалася у фільмах Феліні та Вісконті. Фото: Getty Images

До 25 років Кардинале знялася у двох культових фільмах: "Леопарді" Лукіно Вісконті та "Вісім з половиною" Федеріко Фелліні. Крім того, Клаудія знімалася і в голлівудських картинах, наприклад, "Рожева пантера" та "Світ цирку". Також актриса тривалий час грала у театрі.

Клаудія Кардинале у зрілому віці. Фото: Getty Images

Відомо, що у кінозірки залишилося двоє дітей. Син, якого вона народила внаслідок зґвалтування, та донька, яка з'явилася у шлюбі з неаполітанським режисером Паскуале Сквітьєрі. Його, до речі, Клаудія називала "єдиною любов’ю свого життя". Вони були у шлюбі 42 роки, аж до самої смерті чоловіка у 2017 році.

Так акторка виглядала у 2020 році. Фото: Getty Images

