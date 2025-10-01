На його концертах збиралися повні зали: раптово помер відомий український музикант
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 858
Пішов із життя учасник колективу "Піккардійська терція" Богдан Богач
У середу, 1 жовтня, стало відомо про раптову смерть одного із засновників колективу "Піккардійська терція" Богдана Богача. Чоловікові було лише 50 років.
Про тяжку втрату для української естради повідомили на сторінці гурту в соцмережі Facebook. Там розповіли, що у "Піккардійській терції" музикант та виконавець працював понад 30 років.
Його голосу аплодували у всьому світі. Його знали та любили мільйони. Лауреат національної премії України ім. Т. Шевченка. Заслужений артист України. У Терції Богдан був від заснування у 1992-му – і донедавна. Понад три десятиліття ми були на сцені одним цілим.
У повідомленні розповіли, що у 2024 році Богдан Богач залишив формацію через стан здоров’я. Також колектив висловив співчуття сім’ї через цю трагічну втрату.
Що відомо про "Піккардійську терцію"?
Вокальну формацію "Піккардійська терція" було засновано 24 вересня 1992 року. До першого складу квартету увійшли вокалісти: Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль та Богдан Богач.
Через рік львівський колектив отримав диплом фестивалю "Червона рута", у 1994 році вони стали володарями Гран-прі на фестивалі "Доля" у Чернівцях. Після такого фестивального успіху, квартет записав дебютний альбом.
У 90-х "Піккардійська терція" стала відомою на всю Україну завдяки хітам "Пустельник" і "Старенький трамвай". А їхній різдвяний альбом "Тиха ніч" приніс їм славу і за межами країни.
Нині у репертуарі колективу близько 300 композицій різними мовами та з різноманітними аранжуваннями — від класики до народних мотивів. "Піккардійська терція" гастролювала у багатьох країнах світу, у тому числі в Польщі, Іспанії, Канаді, США та збирала повні зали глядачів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у США помер композитор Чернавський, який був проти окупації Криму. Він писав музику для Пугачової та Леонтьєва.