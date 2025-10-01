На його концертах збиралися повні зали: раптово помер відомий український музикант

Пішов із життя учасник колективу "Піккардійська терція" Богдан Богач

У середу, 1 жовтня, стало відомо про раптову смерть одного із засновників колективу "Піккардійська терція" Богдана Богача. Чоловікові було лише 50 років.

Про тяжку втрату для української естради повідомили на сторінці гурту в соцмережі Facebook. Там розповіли, що у "Піккардійській терції" музикант та виконавець працював понад 30 років.

Його голосу аплодували у всьому світі. Його знали та любили мільйони. Лауреат національної премії України ім. Т. Шевченка. Заслужений артист України. У Терції Богдан був від заснування у 1992-му – і донедавна. Понад три десятиліття ми були на сцені одним цілим. прес-служба колективу

У повідомленні розповіли, що у 2024 році Богдан Богач залишив формацію через стан здоров’я. Також колектив висловив співчуття сім’ї через цю трагічну втрату.

Богдан Богач помер на 51-му році життя

Що відомо про "Піккардійську терцію"?

Вокальну формацію "Піккардійська терція" було засновано 24 вересня 1992 року. До першого складу квартету увійшли вокалісти: Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль та Богдан Богач.

Через рік львівський колектив отримав диплом фестивалю "Червона рута", у 1994 році вони стали володарями Гран-прі на фестивалі "Доля" у Чернівцях. Після такого фестивального успіху, квартет записав дебютний альбом.

У 90-х "Піккардійська терція" стала відомою на всю Україну завдяки хітам "Пустельник" і "Старенький трамвай". А їхній різдвяний альбом "Тиха ніч" приніс їм славу і за межами країни.

Нині у репертуарі колективу близько 300 композицій різними мовами та з різноманітними аранжуваннями — від класики до народних мотивів. "Піккардійська терція" гастролювала у багатьох країнах світу, у тому числі в Польщі, Іспанії, Канаді, США та збирала повні зали глядачів.

