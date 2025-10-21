"Казалось, ты будешь всегда": Фагот, Бурмака и другие раскрыли неизвестные детали о Дизеле из Green Grey

О смерти музыканта стало известно 20 октября 2025 года

Андрей Яценко (Дизель) — украинский музыкант и легендарный гитарист и основатель рок-группы Green Grey. В понедельник, 20 октября, стало известно о его смерти в возрасте 55 лет. Коллеги-музыканты вспомнили, каким был Андрей и раскрыли неизвестные факты о нем.

"Телеграф" рассказывает, как украинские артисты отреагировали на новость о смерти основателя Green Grey.

Анжелика Рудницкая

Украинская певица и основательница МА "Территория А" вспомнила, что когда Дизель впервые пришел на студию "Территории А", его дреды были еще совсем короткими. Однако фото с того времени найти не удалось.

Неизменной была только улыбка и креативность. Он во всем был креативным – от внешнего вида до вертикального концерта во время ковида. У нас всегда главной темой дискуссий был язык (рада, что в последние годы мы стали единомышленниками). А точкой соприкосновения всегда была музыка. Андрей! 55 – это так мало…Светлая память. Теперь у украинского небесного хора будет крутое гитарное сопровождение Анжелика Рудницкая

Олег Михайлюта (Фагот)

Музыкант из "ТНМК" говорит, что был шоке от новости о смерти Дизеля. Он также вспомнил и других украинских музыкантов, которые скоропостижно ушли из жизни.

Адиос, братец… Мне будет не хватать твоей наглой гитары и довольной улыбки. Шура Гера, Скрябин, Друга Ріка. Это полный пц… Ну, как так? Покойся с миром, Бро. Светлая память! R.I.P Фагот

Мария Бурмака

Певица также высказалась о смерти друга и музыканта Андрея Яценко.

Казалось, ты будешь всегда. Так больно и жалко. Всего 55. R.I.P. Дизель. Легких тучек Мария Бурмака

Анатолий Вексклярский (DJ Толя)

Анатолий признался, что утром 20 октября одним из первых узнал новость о смерти Дизеля и был в глубоком шоке от этого.

Смотря на тебя, Толя, я знаю, что у меня в запасе есть еще десять лет по меньшей мере". Он был младше. …Узнал, пожалуй, одним из первых сегодня утром. Молчал. Молю Господа о Царстве Небесном для новопреставленного Андрея Юрьевича Яценко! Вспоминая имя Иисуса Христа, да будет так! Позвонили почти все! Почти… Анатолий Вексклярский

Эдуард Приступа (Диля)

Музыкант вспомнил, с каким уважением к нему относился Дизель. А также назвал его лучшим гитаристом Украины.

Все это очень больно. Знаешь, Андрей Яценко, ты всегда, всегда здоровался с таким уважением со мной, хоть я и не понимал почему, но именно это осталось в памяти. А еще я считал и считаю тебя лучшим гитаристом Украины! И ты об этом знал, но если забыл, напоминаю. Летиииииии. Сижу и плачу, вспоминая все! Но ты всегда, всегда был очень приветливым Эдуард Приступа

Тала Калатай

Актриса и телеведущая вспомнила, как в старших классах они с одноклассниками попали на концерт Green Grey в Киеве и какое это было события для них всех.

Боже, как мы скакали, как вопили "Под дождем и пойдем…". Сколько счастья, энергии, я до сих пор помню. Спасибо, Андрей за юность, пронизанную песнями Green Grey, за то, что всегда был земным и неземным одновременно. Пусть там уже все успокоится… R.I.P. Diesel Тала Калатай

Влад Дарвин

Певец и композитор Влад Дарвин заявил, что Diezel – действительно культовый музыкант. А на его музыке воспитывались украинские меломаны.

Он также проводил многом джемов, объединяя вокруг себя рок-музыкантов. А в 2022 году, став на защиту Украины, он продал почти все ценное для своей памяти, в том числе имущественные права на песню "Эмигрант", чтобы провести сбор для своего батальона. 55? Слишком рано ушел из жизни. У него было множество планов. Сложно поверить… Очень жаль. Пусть земля будет ему пухом Влад Дарвин

