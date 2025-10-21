Ушел из жизни Diezel из Green Grey: яркие фото украинского рок-новатора

Музыкант признавался, что война кардинально изменила его мировоззрение.

Украинский музыкант Андрей Яценко, более известный под сценическим именем Diezel, скончался в возрасте 55 лет. О смерти артиста сообщили его коллеги и друзья в соцсетях.

Diezel был основателем, гитаристом и лидером легендарной украинской группы Green Grey, ставшей одним из первых представителей альтернативного рока на постсоветском пространстве. Коллектив сформировался в начале 1990-х и быстро приобрел известность благодаря уникальному сочетанию рока, хип-хопа и электронному звучанию.

Green Grey стал первой украинской группой, которая получила престижную награду MTV Europe Music Awards – в Лондоне (1996) и во второй раз в Берлине (2009). "Телеграф" подготовил подборку фото музыканта.

Смерть Diezel стала большой неожиданностью: буквально через несколько дней группа Green Grey планировала начать новый тур по Украине, в Киеве уже был анонсирован концерт на октябрь, также были запланированы выступления в Днепре, Харькове, Одессе, Полтаве и Николаеве. Причем специально к этому туру музыканты подготовили украинскую версию своего культового хита "Под дождём" ("Ще не вщент під дощем").

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем известна группа Green Grey. После начала полномасштабного вторжения исполнители перевели свои хиты на украинский.