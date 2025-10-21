Пішов із життя Diezel із Green Grey: яскраві фото українського рок-новатора

Музикант зізнавався, що війна кардинально змінила його світогляд

Український музикант Андрій Яценко, більш знаний під сценічним ім’ям Diezel, помер у віці 55 років. Про смерть артиста повідомили його колеги та друзі у соцмережах.

Diezel був засновником, гітаристом і лідером легендарного українського гурту Green Grey, що став одним із перших представників альтернативного року на пострадянському просторі. Колектив сформувався на початку 1990-х і швидко здобув популярність завдяки унікальному поєднанню року, хіп-хопу та електронного звучання.

Green Grey став першим гуртом з України, який отримав престижну нагороду MTV Europe Music Awards – у Лондоні (1996) та вдруге у Берліні (2009). "Телеграф" підготував добірку фото музиканта.

Смерть Diezel стала великою несподіванкою: буквально за кілька днів гурт Green Grey планував розпочати новий тур Україною, у Києві вже був анонсований концерт на жовтень, також були заплановані виступи в Дніпрі, Харкові, Одесі, Полтаві та Миколаєві. Причому спеціально до цього туру музиканти підготували українську версію свого культового хіта "Под дождём" ("Ще не вщент під дощем").

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відомий гурт Green Grey. Після початку повномасштабного вторгнення виконавці переклали свої хіти українською.