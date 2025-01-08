Там установлен необычный зеркальный памятник: как выглядит могила "Кузи" из "Братьев Гадюкиных"

Музыкант имел онкологию

Сергей Кузьминский, известный как "Кузя" — музыкант, вокалист группы "Братья Гадюкины", которая была очень популярной в 90-х. Мужчина умер в 46 от рака гортани. В июле 2024 года о жизни и творчестве "Кузи" написали книгу.

"Телеграф" расскажет, что известно о музыканте, и как выглядит его могила.

Сергей Кузьминский — что известно

Будущий певец родился в 1962 году во Львове. Учился в музыкальной школе. Кузьминский стремился поступить во Львовскую политехнику, но ему не хватило баллов. Так, он в течение года работал слесарем-сборщиком на заводе. Впоследствии Сергей устроился препаратором научно-исследовательского отдела Львовского мединститута, но его выгнали из-за прогулов.

Позже Кузьминский работал грузчиком в Облкниготорге в Стрыйском парке. В армии не служил, поскольку имел шизофрению. Одно время был участником филармонических коллективов и свадебных групп. Сидел в тюрьме из-за хранения наркотиков.

Жизнь Кузьминского изменилась после того, как он с Александром Емцем, более известным как "Шуля", создал группу "Братья Гадюкины". Коллектив был основан в 1988 году во Львове. Кузьминский писал песни для группы с галицким диалектом, например, "Чуваки, всьо чотко" і "Мертвий півень".

Фото из сети

Фото Михаила Французова

В общем Сергей написал десятки успешных украиноязычных треков, которые стали широко популярными. Песни группы, полны иронии, активно слушали на постсоветском пространстве. В творчестве "Братья Гадюкины" сочетали рок-н-ролл, фольк, блюз, панк, регги.

Фото "Фотографии Старого Львова"

Определяющим для коллектива стал 1989 год, когда его участники выступили на фестивале "Красная рута". Там музыканты заняли второе место. Это дало толчок к развитию группы, и они начали гастролировать по всему миру.

Фото из сети

Однако впоследствии Сергей покинул группу, чтобы вылечиться от наркотической зависимости. Следовательно, коллектив почувствовал кризис, и в 1995 году прекратил деятельность. Всего "Братья Гадюкины" создали 4 студийных альбома, 4 концертных альбома и 2 сборника песен.

Скриншот с ютуб-канала "Братьев Гадюкиных"

Сергей Кузьминский — могила

Сергея Кузьминского не стало из-за рака гортани, которым он долго болел. Ему было всего 46 лет. Прощались с известным музыкантом в художественном объединении "Дзиґа" во Львове. "Кузю" похоронили на Лычаковском кладбище.

Кузьминскому установили зеркальный памятник, на котором изобразили птицу в полете. На открытие мемориала пришли родные, друзья и близкие музыканта. Во время чествования Кузьминского они напевали песни "Братьев Гадюкиных".

Фото Павла Паламарчука, "Гал-инфо"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник известному певцу, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко. Он расположен в Львовской области.