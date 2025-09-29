Ей уже 22 года и она не в Украине: куда пропала внучка Женя из "Сватов" и как сейчас выглядит актриса

Повзрослевшая София давно не появляется на экране

Известная украинская актриса София Стеценко, в популярном сериале "Сваты" воплотившая роль маленькой внучки Жени Ковалевой, давно не снимается в кино. Девушке уже 22 года и в Украине она не живет.

Что стоит знать:

София Стеценко родилась в Киеве

После 2015 года актриса уехала из Украины, но поддерживает родную страну

Она перешла на украинский язык и ведет личную жизнь вдали от публичности

София Стеценко родилась в День смеха — 1 апреля 2003 года в Киеве. В возрасте 5 лет начала заниматься в столичной детской студии при театре Fantasy New, где она участвовала в постановках и конкурсах.

Ее самая известная роль — внучка Женя в нескольких сезонах сериала "Сваты" (2009-2010). Кроме того, актриса появилась в фильмах и сериалах "Чудо", "Чемпионы по подворотням", "Ласточкино гнездо", "Под прицелом любви", "Я рядом", "Полет бабочки", "Ищу жену с ребенком" и "Ради любви я все смогу".

Где сейчас София Стеценко

Сыграв в последнем проекте в 2015 году, актриса пропала с экранов. РосСМИ распространяли слухи, якобы украинка переехала жить в Москву и даже поступила в ГИТИС. В интервью obozrevatel София опровергла эту ложь.

В России я не училась, никогда не планировала туда поступать. Не было даже мысли ехать и никогда не поеду. В Москве была только один раз – во время съемок новогодних "Сватов". И мне не понравилось в том городе София Стеценко

С началом полномасштабной войны Стеценко уехала в Прагу, где училась в актерской школе на стипендии около года, а затем переехала в Торонто. Также девушка принципиально перешла с русского на украинский язык и иногда прилетает домой к родителям.

Я иногда, когда звоню ей, невзначай перехожу на русский, она поправляет: "Мамо, рідненькою, будь ласка!" поделилась мама актрисы Светлана Стеценко

В Канаде украинка, которая сейчас работает ассистентом на съемочных площадках и фестивалях, встретила своего нынешнего парня. По словам Софии, он занимается лечением деревьев и учит украинский язык. Сама звезды "Сватов" очень редко выкладывает фото в соцсети. Ее последний пост в Инстаграме датируется августом 2024 года.

София с парнем. Фото: instagram.com/sophie.stetsenko

