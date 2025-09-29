Їй вже 22 роки і вона не в Україні: куди зникла онучка Женя зі "Сватів" і як зараз виглядає актриса

Підросла Софія давно не з’являється на екрані

Відома українська актриса Софія Стеценко, яка в популярному серіалі "Свати" втілила роль маленької онучки Жені Ковальової, давно не знімається в кіно. Дівчині вже 22 роки, і в Україні вона не живе.

Що варто знати:

Софія Стеценко народилася у Києві

Після 2015 року актриса виїхала з України, але підтримує рідну країну

Вона перейшла на українську мову і веде особисте життя далеко від публічності

Софія Стеценко народилася у День сміху – 1 квітня 2003 року у Києві. У віці 5 років почала займатися у столичній дитячій студії при театрі Fantasy New, де брала участь у постановках та конкурсах.

Її найвідоміша роль — онучка Женя у кількох сезонах серіалу "Свати" (2009-2010). Крім того, актриса з’явилася у фільмах і серіалах "Чудо", "Чемпіони з підворіття", "Ластівчине гніздо", "Під прицілом кохання", "Я поряд", "Політ метелика", "Шукаю дружину з дитиною" та "Заради кохання я все зможу".

Де зараз Софія Стеценко

Зігравши в останньому проєкті у 2015 році, актриса зникла з екранів. РосЗМІ поширювали чутки, нібито українка переїхала жити до Москви та навіть вступила до "ГІТІСу". В інтерв’ю obozrevatel Софія спростувала цю брехню.

В Росії я не вчилася, ніколи не планувала туди вступати. Не було навіть думки їхати і ніколи не поїду. У Москві була лише один раз – під час зйомок новорічних "Сватів". І мені не сподобалося у тому місті Софія Стеценко

З початком повномасштабної війни Стеценко виїхала до Праги, де навчалася в акторській школі на стипендії близько року, а згодом переїхала до Торонто. Також дівчина принципово перейшла з російської на українську мову та іноді прилітає додому до батьків.

Я іноді, коли дзвоню їй, ненароком переходжу на російську, вона поправляє: "Мамо, рідненькою, будь ласка!" поділилася мама актриси Світлана Стеценко

У Канаді українка, яка зараз працює асистентом на знімальних майданчиках та фестивалях, зустріла свого нинішнього хлопця. За словами Софії, він займається лікуванням дерев та вчить українську мову. Сама зірка "Сватів" дуже рідко викладає фото у соцмережі. Її останній пост в Інстаграмі датується серпнем 2024 року.

Софія з хлопцем. Фото: instagram.com/sophie.stetsenko

Раніше ми писали про долю Каті Беркович із "Сватів", української актриси Марини Сердешнюк. Також "Телеграф" писав, що говорить про війну актриса Маргарита Шубіна, яка зіграла в серіалі "сусідку Будько" Любу.