Народилася в Україні і знімалася у "Сватах" Зеленського: де зараз актриса Маргарита Шубіна і що вона говорить про війну

"Сусідка Будько" називає себе росіянкою і розважає собі подібних

У популярному колись серіалі "Свати" студії "Квартал 95", одним із засновників якої є нинішній президент України Володимир Зеленський, набули популярності та слави багато артистів. 2022 року російські актори та актриси, у більшості своїй (крім Олександра Феклістова), підтримали повномасштабне вторгнення своєї країни-агресорки до мирної України, включаючи Маргариту Шубіну — вона зіграла екстравагантну сусідку родини Будько.

Ще у 2019 році Шубіна потрапила до "Миротворця". "Телеграф" розповідає, що відомо про актрису, де вона зараз і що говорить про війну.

Народилася в Україні і називає себе росіянкою

Шубіна народилася 4 квітня 1966 року на території колишньої Української РСР. Одне з російських джерел пише, що десь "під Києвом". Мама була вчителькою і сама виховувала майбутню актрису. Після школи Маргарита вступила до "ГІТІСу", при цьому невідомо, коли вона з матір'ю переїхала до Москви.

Маргарита Шубіна в молодості

Дебютувала у кіно в 1984 році. Набула популярності серед глядачів у російському серіалі "Неотложка" На її рахунку близько 40 ролей. У 2009 році актриса приєдналася до касти "Сватів", де зіграла колоритну сусідку родини Будько. Її героїня знову з'являлася у 6 та 7 сезонах.

Шубіна у "Сватах"

Особисте життя Шубіної

Наприкінці 1980-х матір артистки була жорстоко вбита у своїй квартирі, а самого вбивцю (або вбивць) знайти не вдалося. Одружена з бізнесменом Владиславом Сичом. Є дорослі сини Максим та Серафим.

Що Маргарита Шубіна говорить про війну

12 липня 2019 року Шубіна "засвітилася" на пропагандистському телемості, у програмі під назвою "Треба поговорити" на телеканалі "Росія 1". Вже тоді вона розповідала, що відвідувала Київ із сином Серафимом, якого зводила до пам’ятника Шарапову та Жеглову. Після анексії Росією Криму та війни на Донбасі вона заявила, що "у політиці не розуміється".

"Жах так жах. Так відбувається. Ми в цьому не винні. Щось трапилося — не знаю, в політиці не розбираюся. Що можу сказати. Я в Києві ходжу вулицями, говорю російською і мене впізнають в обличчя. Я ж не ховаюся, всі ж знають, що я росіянка. Усі нас люблять: у магазинах розмовляють російською, у готелях, охоронці, водії. І всі передають нам величезні привіти", – додала вона в ефірі пропагандистів. Була внесена до "Миротворця" за свідому участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії.

За рік до цього Шубіна писала в Інстаграмі, що російські спортсмени "виходитимуть під російським прапором" та їх "медалі за Сочі не відберуть, ЧС (Чемпіонат світу — ред.) з футболу буде".

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну актриса не коментувала жодним чином. Вона продовжує жити в країні-терористці та розважати росіян у Театрі імені Моссовєта та з телеекранів. 2009 року Путін дав їй "заслужену".

Як відомо, багато зірок "Сватів" мають неадекватну позицію щодо агресії Росії проти України. Раніше ми писали про російську актрису Олесю Железняк та її любов до диктатора Путіна.