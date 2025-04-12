Його фраза стала культовою, а сам він переніс інсульт: куди зник харизматичний ведучий програми "Миколина погода"

Головний телесиноптик України давно живе не у Києві

Микола Луценко — один із найвідоміших синоптиків українського телебачення, поряд із Наталією Діденко. Його передача "Миколина погода" стала частиною дитинства та юності цілих поколінь, а фраза "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди", що стала культовою, відома практично кожному українцю.

Він переміг страшну хворобу і давно не мешкає у столиці. "Телеграф" розповідає, що відомо про Луценка і де він зараз.

Микола Луценко і його "Миколина погода"

Народився 1 червня 1950 року у селі Качанівка Чернігівської області. Він здобув освіту у Київському технікумі громадського харчування, а потім закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Перш ніж розпочати кар’єру на телебаченні, Луценко працював на теплоелектроцентралі. Там він був молодим фахівцем та відповідав за контроль за роботою вимірювальних приладів.

Пізніше він влаштувався у Театр юного глядача, але мрія про роботу на телебаченні не покидала його. Якось до театру заглянули дві жінки з телебачення — вони підбирали підлітка для участі у новому проєкті. Тоді Луценку було 30 років.

Фото: ICTV

"Кажу, що можу. А там Сузанна така інтелігентна була, не може сказати "Чоловіче, йдіть звідси". Каже, що я не підходжу. А я кажу "Ні, я хочу на хлопчика". Будь-який хлопчик, дівчинка, все що хочеш. Дивляться на мене, як на божевільного. А я ще в образі. Якби я не в образі, я ніколи б", — розповідав ведучий в інтерв’ю ЧEline. За кілька днів акторові надійшла пропозиція зіграти роль Задзеркальця у дитячій передачі.

З початком мовлення телеканалу ICTV Микола почав працювати диктором. 1996 року в ефір вийшла програма "Миколина погода". Кожна поява чоловіка в ефірі супроводжувалась новим образом, а його харизма миттєво привертала увагу всіх, хто включав прогноз погоди. Неординарна подача інформації стала фірмовим стилем Луценка, а його завершальна фраза "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди" перетворилася на справжню класику.

Де зараз Микола Луценко

2017 року ведучий переніс інсульт. Це був складний період для нього та його родини, проте Луценко переміг хворобу. "Прокинувся серед ночі, а кімната ніби пливе кудись. Не можу піднятися, не можу говорити. Добре, що був у квартирі не сам. "Швидка" приїхала буквально через хвилин п’ять, а в лікарні мене дуже швидко взяли в обіг. Але говорити не міг – тільки одні матюки з мене вилазили. Не знаю чому, в житті я не використовую цю лексику. Лікарі сміялися: "Якщо матюкається, то буде толк". Потім була реабілітація – часом невеличкий текст повторював перед ефіром вдома по сто разів", — поділився чоловік в інтерв’ю obozrevatel.

Після цього Микола прийняв рішення перебратися з галасливого та хаотичного Києва до рідного та спокійного Чернігова. Повномасштабна війна застала його вдома. Коли один з авіаударів знищив усі комунікації — ведучий вирушив у Таращу, що на Київщині. Там його приймала місцева тероборона.

1 червня Луценку виповниться 75 років. Наразі ведучий "Миколиної погоди" живе на пенсії та на життя не скаржиться. Він не залишив роботу — зараз активно займається дубляжем.

Як зараз виглядає Микола Луценко

Як зараз виглядає Микола Луценко

Раніше ми писали, де зараз Олександр Турчинов. Дізнайтеся, чому його називають "кривавим пастором".