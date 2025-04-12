Его фраза стала культовой, а сам он перенес инсульт: куда пропал харизматичный ведущий программы "Миколина погода"

Главный телесиноптик Украины давно живет не в Киеве

Николай Луценко — один из самых узнаваемых синоптиков украинского телевидения, наряду с Натальей Диденко. Его передача "Миколина погода" стала частью детства и юности целых поколений, а ставшая культовой фраза "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди" известна практически каждому украинцу.

Он победил страшную болезнь и давно не живет в столице. "Телеграф" рассказывает, что известно о Луценко и где он сейчас.

Николай Луценко и его "Миколина погода"

Родился 1 июня 1950 года в селе Качановка Черниговской области. Он получил образование в Киевском техникуме общественного питания, а затем окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Прежде чем начать карьеру на телевидении, Луценко работал на теплоэлектроцентрали. Там он был молодым специалистом и отвечал за контроль за работой измерительных приборов.

Позднее он устроился в Театр юного зрителя, но мечта о работе на телевидении не покидала его. Однажды в театр заглянули две женщины с телевидения — они подбирали подростка для участия в новом проекте. Тогда Луценко было 30 лет.

Фото: ICTV

"Говорю, что могу. А там Сузанна такая интеллигентная была, не может сказать "Мужчина, уходите отсюда". Говорит, что я не подхожу. А я говорю "Нет, я хочу на мальчика". Любой мальчик, девочка, все что хочешь. Смотрят на меня, как на сумасшедшего. А я еще в образе. Если бы я не в образе, я никогда бы", — рассказывал ведущий в інтервью ЧEline. Через несколько дней актеру поступило предложение сыграть роль Зазеркальца в детской передаче.

С началом вещания телеканала ICTV Николай начал работать диктором. В 1996 году в эфир вышла программа "Миколина погода". Каждое появление мужчины в эфире сопровождалось новым образом, а его харизма мгновенно привлекала внимание всех, кто включал прогноз погоды. Неординарная подача информации стала фирменным стилем Луценко, а его завершающая фраза "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди" превратилась в настоящую классику.

Где сейчас Николай Луценко

В 2017 году ведущий перенес инсульт. Это был сложный период для него и его семьи, однако Луценко победил болезнь. "Проснулся среди ночи, а комната будто плывет куда-то. Не могу подняться, не могу говорить. Хорошо, что был в квартире не один. Скорая приехала буквально через пять минут, а в больнице меня очень быстро взяли в оборот. Но говорить не мог – только одни матерные слова из меня вылезали. Не знаю почему, в жизни я не использую эту лексику. Врачи смеялись: "Если матерится, то будет толк". Потом последовала реабилитация – иногда небольшой текст повторял перед эфиром дома по сто раз", — поделился мужчина в интервью obozrevatel.

После этого Николай принял решение перебраться из шумного и хаотичного Киева в родной и спокойный Чернигов. Полномасштабная война застала его дома. Когда один из авиаударов уничтожил все коммуникации — ведущий отправился в Таращу, что на Киевщине. Там его принимала местная тероборона.

1 июня Луценко исполнится 75 лет. Сейчас ведущий "Миколоной погоди" живет на пенсии и на жизнь не жалуется. Он не оставил работу — в настоящее время активно занимается дубляжем.

Как сейчас выглядит Николай Луценко

Как сейчас выглядит Николай Луценко

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