Создал киноимперию, выполнял заказы Кремля и больше не считает себя украинцем: куда пропал продюсер Влад Ряшин

Он родился в Запорожье, но почему-то молчит о войне, развязанной Россией

Продюсер Владислав Ряшин очень известен в медийных кругах. По большому счету, он является основателем и руководителем киноимперии Star Media, библиотека которой насчитывала около 500 фильмов и сериалов украинского и российского производства. И даже после вторжения России в Украину Ряшин продолжал "сидеть на двух стульях".

В январе 2025 года стало известно, что продюсер сменил гражданство и теперь не считает себя украинцем. "Телеграф" рассказывает, кто такой Влад Ряшин и где он сейчас.

Влад Ряшин — что о нем известно

Родился 12 июля 1970 года в Запорожье. Начал свою карьеру на телевидении Ряшин в 1990-е годы — как автор, продюсер и ведущий. Известность ему принесла программа о музыке и шоу-бизнесе "Мелорама" на "Интере", затем сам возглавил телеканал. Именно он продюсировал известные мюзиклы "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Сорочинская ярмарка".

Ряшин в "Мелораме"

В 2006 году он основал Star Media, которая быстро стала лидером в производстве телевизионного контента, ежегодно создавая около 30 проектов, включая фильмы, сериалы и мюзиклы для Украины и РФ.

Как сообщается в расследования "24 канала", уже в то время Ряшин начал активно ориентироваться на российский рынок, а позже и вовсе перебрался в Москву, где стал выполнять "заказ Кремля". По словам культурного обозревателя Лены Чичениной, в киноиндустрии Ряшина нередко упоминали как человека, "играющего на два фронта". До 24 февраля 2022 года считалось допустимым совмещать работу как в Украине, так и в России.

"Сначала Ряшин просто работал на российский рынок, потом сотрудничал с российскими телеканалами, дальше – с российскими властями… И вот так, шаг за шагом, оказался в точке, где уже делал цикл "Великие вожди" о Феликсе Дзержинском и обо всех этих ужасных людях, которые строили тоталитарный Советский Союз, – и считал это абсолютно нормальным", — заявила Чиченина.

Продюсер в кругу россиян. Женщина справа - российская актриса Анна Банщикова

Не осудил российское вторжение

В 2014 года продюсер не осудил аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. И с началом полномасштабной войны он предпочел молчать. В это же время Ряшин числился членом Украинской киноакадемии и одновременно выпускал фильмы в стране-агрессорше при поддержке российского Минкульта. В октябре 2022 года стало известно, что еще в марте бизнесмен вышел из состава Правления и Украинской киноакадемии.

Где сейчас Влад Ряшин

По данным журналистов, продюсер в настоящее время проживает на Кипре вместе со своей женой-россиянкой, и уже успел получить кипрское гражданство. Согласно документам одной из его кипрских компаний, Ряшин указывает себя как "киприот", а в качестве основного адреса прописан город Лимасол.

Влад Ряшин с женой. Фото: antonina.detector.media

Ряшин продолжает зарабатывать на украинцах

Формально Влад Ряшин больше не связан с компанией Star Media (переименована на Ukrainian Producers Hub), но не исключено, что он по-прежнему получает прибыль от деятельности в России. При этом он продолжает зарабатывать на украинцах через дистрибьюторскую компанию Primefilms LLC, в состав которой входит около 150 YouTube-каналов с контентом, включая сериалы и фильмы на украинском языке.

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