Створив кіноімперію, виконував замовлення Кремля і більше не вважає себе українцем: куди зник продюсер Влад Ряшин

Він народився у Запоріжжі, але чомусь мовчить про війну, розв’язану Росією

Продюсер Владислав Ряшин дуже відомий у медійних колах. За великим рахунком, він є засновником та керівником кіноімперії Star Media, бібліотека якої налічувала близько 500 фільмів та серіалів українського та російського виробництва. І навіть після вторгнення Росії в Україну Ряшин продовжував "сидіти на двох стільцях".

У січні 2025 року стало відомо, що продюсер змінив громадянство і тепер не вважає себе українцем. "Телеграф" розповідає, хто такий Влад Ряшин та де він зараз.

Влад Ряшин — що про нього відомо

Народився 12 липня 1970 року у Запоріжжі. Почав свою кар’єру на телебаченні Ряшин у 1990-і роки — як автор, продюсер і ведучий. Популярність йому принесла програма про музику та шоубізнес "Мелорама" на "Інтері", потім сам очолив телеканал. Саме він продюсував відомі мюзикли "Вечори на хуторі біля Диканьки" та "Сорочинський ярмарок".

Ряшин у "Мелорамі"

У 2006 році він заснував Star Media, яка швидко стала лідером у виробництві телевізійного контенту, щорічно створюючи близько 30 проєктів, включаючи фільми, серіали та мюзикли для України та РФ.

Як повідомляється в розслідуванні "24 каналу", вже на той час Ряшин почав активно орієнтуватися на російський ринок, а пізніше взагалі перебрався до Москви, де почав виконувати "замовлення Кремля". За словами культурного оглядача Лєни Чиченіної, в кіноіндустрії Ряшина нерідко згадували як людину, яка "грає на два фронти". До 24 лютого 2022 року вважалося допустимим поєднувати роботу як в Україні, так і в Росії.

"Спочатку Ряшин просто працював на російський ринок, потім співпрацював з російськими телеканалами, далі – з російською владою… І ось так, крок за кроком, опинився в точці, де вже робив цикл "Великі вожді" про Фелікса Дзержинського і про всіх цих жахливих людей, які будували тоталітарний Радянський Союз – і вважав це абсолютно нормальним", — заявила Чиченіна.

Продюсер у колі росіян. Жінка справа – російська актриса Анна Банщикова

Не засудив російське вторгнення

У 2014 році продюсер не засудив анексію Криму та окупацію Донбасу. І з початком повномасштабної війни він віддав перевагу мовчанню. В той самий час Ряшин вважався членом Української кіноакадемії і водночас випускав фільми в країні-агресорці за підтримки російського Мінкульту. У жовтні 2022 року стало відомо, що ще у березні бізнесмен вийшов зі складу Правління та Української кіноакадемії.

Де зараз Влад Ряшин

За даними журналістів, продюсер зараз проживає на Кіпрі разом зі своєю дружиною-росіянкою, і вже встиг отримати кіпрське громадянство. Згідно з документами однієї з його кіпрських компаній, Ряшин вказує себе як "кіпріот", а як основна адреса прописано місто Лімасол.

Влад Ряшин із дружиною. Фото: antonina.detector.media

Ряшин продовжує заробляти на українцях

Формально Влад Ряшин більше не пов’язаний з компанією Star Media (перейменована на Ukrainian Producers Hub), але не виключено, що він, як і раніше, отримує прибуток від діяльності у Росії. При цьому він продовжує заробляти на українцях через дистриб'юторську компанію Primefilms LLC, до складу якої входить близько 150 YouTube-каналів із контентом, включаючи серіали та фільми українською мовою.

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