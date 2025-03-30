Був кумиром мільйонів, а перетворився на "бомжа номер 4": що говорить про війну футболіст-зрадник Тимощук

Від нього відвернулися українські колеги, а він далі спонсорує армію Путіна

Колишній капітан національної збірної України з футболу Анатолій Тимощук після вторгнення Росії продовжив працювати у російському клубі "Зеніт". Він був одним із найтитулованіших гравців у вітчизняній історії, але проміняв любов українців на криваві російські рублі.

Уродженець Луцька, вихованець дитячо-юнацької школи "Волинь" та Київського спортивного ліцею-інтернату не засудив війну, розв’язану країною-агресоркою. У ній він і продовжує жити та працювати, навіть фінансуючи російських окупантів.

Півзахисник переїхав до РФ у 2007 році, коли його "купив" санкт-петербурзький клуб, що спонсорує "Газпром", за 20 млн доларів. На цей час Тимощук є помічником головного тренера "Зеніту" Сергія Семака. 30 березня футболісту виповнилося 46 років.

Що Анатолій Тимощук говорить про війну

Повномасштабне вторгнення Росії 2022 року Тимощук не засудив. Лише у сторіс Інстаграму видавив із себе заклик до миру і "ні війні". У грудні зрадник вперше публічно висловився про війну. Він цинічно назвав її "СВО" та заявив, що не збирається повертатися в Україну.

"Те, що я мовчу про "СВО", не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція, моя — у тому, що не все так однозначно, тому я намагаюся про це не говорити. Чи збираюся я повертатися до України після завершення війни? Поки що таких планів у мене немає. Подивимося, як буде у майбутньому. У Росії вже живу багато років… Я не бачу різниці між народами України та Росії. У нас у всіх однакове мислення та менталітет. "Зеніт" — мій дім, і я не збираюся звідси їхати. Поки що мене все влаштовує", — висловив футболіст.

Від ексзірки українського спорту відвернули й українські колеги. Наприклад, у березні 2022 року Сергій Ребров заявив, що Тимощуку не місце в Україні: "Це його життя. Ось тільки під час війни не можна зайняти нейтральну позицію. Посиджу, мовляв, пару тижнів, вижду, на чиєму боці буде перевага, і потім висловлю свою думку. Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститься від таких людей".

Тимощук і Ребров грали разом у збірній України у 2000-х роках. Фото: zbirna.com

У березні 2022 року Українська асоціація футболу позбавила Тимощука тренерської ліцензії, всіх державних нагород, а також національних футбольних титулів, включаючи звання чемпіона України, володаря Кубка та Суперкубку, через що Тимощук вирішив судитися. Крім того, його ім’я виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд. У січні 2023 року Зеленський запровадив санкції проти зрадника, на 10 років заблокувавши всі його активи в Україні.

Луцька міська рада анулювала його статус почесного громадянина міста. Із січня 2023 року Тимощук перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

"Я чітко виступаю за мир на батьківщині, і хочу, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів і знайшли консенсус, який відновить мир. Якщо комітет вважає, що моє усунення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії допоможе відновити мир — я готовий відмовитися від усього самостійно", — сказав Тимощук у 2024 році.

Колись Тимощук був відданий українському народові. Фото: ua-football.com

У вересні 2024 стало відомо, що футболіст виставив свою підписану футболку на російський аукціон для збору коштів на підтримку окупаційної армії у Курській області. Українці зрадника дуже жорстко потролили у мережі.

Тимощук допомагав росіянам у Курській області

"Бомж номер 4"

У березні 2025 року транслятор матчу збірної України MEGOGO безжально пройшовся по Тимощуку. У графіку, що відображає статистику гравців, ім’я зрадника не було. Натомість у підписі значилося "Бомж номер 4" — саме під четвертим номером Тимощук грав за збірну України.

Особисте життя Анатолія Тимощука

Футболіст був одружений з 2009 по 2016 рік з Надією Навроцькою. У 2010 році у подружжя з’явилися дві дочки — Міа та Ноа. Нині вони живуть із мамою у Німеччині.

"Мені здається, він за три рублі маму рідну продасть. Йому зараз комфортно там (у Росії — ред.). Він буде використаний Росією пізніше, а він не розуміє або не усвідомлює цього. Або йому пофіг", — заявила Навроцька в інтерв’ю "НВ" у січні 2024 року. Зараз зрадник одружений з росіянкою Анастасією Климовою, у шлюбі з якою теж народилося дві доньки.