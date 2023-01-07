Заберуть орден та пістолет: Зеленський ввів санкції проти легенди збірної України

Анатолій Тимощук продовжує працювати на путінський режим

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких колишній капітан збірної України та зірка донецького "Шахтаря" Анатолій Тимощук.

В указі Зеленського сказано, що на 10 років усі активи Тимощука в Україні заблоковані — фінанси, рухоме та нерухоме майно. Також заборонені освітні та спортивні контакти. Футболіста позбавлено всіх державних нагород.

Хто такий Тимощук

У 2000-х Тимощук став символом донецького "Шахтаря". Саме навколо нього будувалася команда, яка згодом виросте у гранда українського футболу та виграє Кубок УЄФА.

2007 року Тимощука було продано до пітерського "Зеніту". Як капітан привів цей клуб у 2008 році до перемоги у Кубку УЄФА, відзначав успіх на полі з прапором України. Далі Анатолій пішов на підвищення — поїхав до "Баварії", з якою виграв Лігу чемпіонів.

2013-го Тимощук повернувся до росії. Грав за "Зеніт", потім увійшов до тренерського штабу клубу. Після анексії Криму та проголошення т.зв. "ЛНР" та "ДНР" Тимощук залишився працювати в росії і при цьому відвідував у госпіталі українських воїнів. Регулярно викликався до збірної України, поїхав на Євро-2016.

Багато українців засуджували поведінку футболіста, але заплющували на його гріхи очі. Не він один працював у росії після 2014 року.

Година Х настала 24 лютого 2022 року. Потрібно було чітко зробити власний вибір. І тут Тимощук промовчав. Він не підтримав Україну, не засудив режим путіна. Він просто мовчав, коли його колишні партнери зі збірної України Андрій Воронін та Іван Ордець покинули Москву. Тимощук мовчить досі і продовжує працювати на путінський режим.

Патріотизм Тимощука виявився піаром

Які держнагороди має Тимощук

Орден "За мужність" ІІІ ст. (19 серпня 2006) – за досягнення високих спортивних результатів на чемпіонаті світу з футболу.

(19 серпня 2006) – за досягнення високих спортивних результатів на чемпіонаті світу з футболу. "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України" (3 червня 2008 року) — за досягнення видатних спортивних результатів, затвердження міжнародного авторитету українського футболу.

(3 червня 2008 року) — за досягнення видатних спортивних результатів, затвердження міжнародного авторитету українського футболу. Нагорода "Іменна вогнепальна зброя" (21 листопада 2015 року) — за досягнення високих спортивних результатів, вагомий внесок у розвиток вітчизняного футболу.

Навесні 2022 року Українська асоціація футболу позбавила Тимощука тренерської ліцезії та всіх футбольних титулів, завойованих в Україні. А також викреслила Анатолія з офіційного реєстру гравців збірної України, де він був рекордсменом — 144 матчі.

Окрім того, депутати Луцької міської ради позбавили Тимощука звання "Почесний громадянин Луцька".

Раніше в Інтернеті з’явилися документи, які нібито пов’язують Тимощука з російськими спецслужбами. У документах була згода Тимощука працювати на спецслужби росії, а також присяга футболіста. Документи датовані 2012 роком.

Також була інформація, що колишня дружина Тимощука звинуватила його у контрабанді в особливо великих розмірах.