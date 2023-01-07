Заберут орден и пистолет: Зеленский ввел санкции против легенды сборной Украины
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Анатолий Тимощук продолжает работать на путинский режим
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 человек, среди которых бывший капитан сборной Украины и звезда донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук.
В указе Зеленского сказано, что на 10 лет все активы Тимощука в Украине заблокированы — финансы, движимое и недвижимое имущество. Также запрещены образовательные и спортивные контакты. Футболист лишен всех государственных наград.
Кто такой Тимощук
В 2000-х Тимощук стал символом донецкого "Шахтера". Именно вокруг него строилась команда, которая потом вырастет в гранда украинского футбола и выиграет Кубок УЕФА.
В 2007 году Тимощук был продан в питерский "Зенит". В качестве капитана привел этот клуб в 2008 году к победе в Кубке УЕФА, отмечал успех на поле с флагом Украины. Далее Анатолий пошел на повышение — уехал в "Баварию", с которой выиграл Лигу чемпионов.
В 2013-м Тимощук вернулся в россию. Играл за "Зенит", потом вошел в тренерский штаб клуба. После аннексии Крыма и провозглашении т.н. "ЛНР" и "ДНР" Тимощук остался работать в россии и при этом навещал в госпитале украинских воинов. Регулярно вызывался в сборную Украины, поехал на Евро-2016.
Многие украинцы осуждали поведение футболиста, но закрывали на его грехи глаза. Не он один работал в россии после 2014 года.
Час Х настал 24 февраля 2022 года. Нужно было четко сделать свой выбор. И тут Тимощук промолчал. Он не поддержал Украину, он не осудил режим путина. Он просто молчал, когда его бывшие партнеры по сборной Украины Андрей Воронин и Иван Ордец покинули Москву. Тимощук молчит до сих пор и продолжает работать на путинский режим…
Какие госнаграды есть у Тимощука
- Орден "За мужество" III ст. (19 августа 2006) — за достижение высоких спортивных результатов на чемпионате мира по футболу.
- "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины" (3 июня 2008) — за достижение выдающихся спортивных результатов, утверждение международного авторитета украинского футбола.
- Награда "Именное огнестрельное оружие" (21 ноября 2015 года) — за достижение высоких спортивных результатов, весомый вклад в развитие отечественного футбола.
Весной 2022 года Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицезии и всех футбольных титулов, завоеванных в Украине. А также вычеркнула Анатолия из официального реестра игроков сборной Украины, где он был рекордсменом — 144 матчей.
Кроме того, депутаты Луцкого городского совета лишили Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка".
Ранее в Интернете появились документы, якобы связывающие Тимощука с российскими спецслужбами. В документах было согласие Тимощука работать на спецслужбы россии, а также присяга футболиста. Документы датированы 2012 годом.
Также была информация, что бывшая жена Тимощука обвинила его в контрабанде в особо крупных размерах.