"Тимощук сказал, что есть и будет украинцем": Бедняков поговорил с предателем

Бывший капитан сборной Украины продолжает работать в россии

Популярный телеведущий Андрей Бедняков рассказал о разговоре с Анатолием Тимощуком после полномасштабного вторжения россии. Бывший капитан сборной Украине никак не реагирует на войну и продолжает работать в Санкт-Петербурге.

"Мы поздравляли друг друга с днем ​​рождения. Обсуждали ли мы, что происходит? Я спрашивал, он сказал: "Я был, есть и буду украинцем, моя позиция всегда такая". Я сказал, что ок.

Я однозначно не поддерживаю, что делает Толик и молчит. Но влезать человеку в голову я не хочу", – рассказал Бедняков в интервью Fantastic Football.

Ранее в Интернете появились документы, якобы связывающие Тимощука с российскими спецслужбами. В документах было согласие Тимощука работать на спецслужбы россии, а также присяга футболиста. Документы датированы 2012 годом.

Мы также писали, что Сергей Ребров высказался о бывшем партнере по сборной Украине. Ребров считает, что таким людям, как Тимощук, не место в Украине.

Также была информация, что бывшая жена Тимощука обвинила его в контрабанде в особо крупных размерах.