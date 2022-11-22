Секрет раскрыт: стало известно, как завершилась шахматная партия между Роналду и Месси

Перед футболистами композиция шахматной партии Карлсен — Накамура

Снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.

На странице Криштиану он за двое суток собрал 37,5 млн просмотров. На страничке Месси фото лайкнули около 29 млн человек. И это еще не окончательные цифры.

Многих заинтересовала шахматная позиция на доске: кто побеждает? Секрет раскрыл чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. "Второе величайшее противостояние нашего времени следует за самым великим", — написал норвежец в Twitter. И добавил скрин своей партии с не менее крутым шахматистом Хикару Накамурой.

Именно композиция партии Карлсен — Накамура была перед Роналду и Месси. Чем все завершилось? В сложной позиции Накамура нашел спасение через вечный шах. Ничья.

Эта партия считается одной из лучших в истории шахмат.

Кстати, потом стало известно, что Месси и Роналду не играли в шахматы. Их фотографировали отдельно. Рекламное фото — это монтаж.

Напомним, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.