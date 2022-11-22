Секрет розкритий: стало відомо, як завершилася шахова партія між Роналду та Мессі

Перед футболістами композиція шахової партії Карлсен — Накамура

Знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram.

На сторінці Кріштіану він за дві доби зібрав 37,5 млн переглядів. На сторінці Мессі фото лайкнули близько 29 млн людей. І це ще остаточні цифри.

Багатьох зацікавила шахова позиція на дошці: хто перемагає? Секрет розкрив чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен. "Друге найбільше протистояння нашого часу слідує за найбільшим", — написав норвежець у Twitter. І додав скрін своєї партії з не менш крутим шахістом Хікару Накамурою.

Саме композиція партії Карлсен — Накамура була перед Роналду та Мессі. Чим усе завершилося? У складній позиції Накамура знайшов порятунок через вічний шах. Нічия.

Ця партія вважається однією з найкращих в історії шахів.

До речі, потім стало відомо, що Мессі та Роналду не грали у шахи. Їх фотографували окремо. Рекламне фото – це монтаж.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.