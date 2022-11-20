Нас обдурили! Легендарний знімок Мессі та Роналду - фальшивка (відео)

Мессі та Роналду не грали у шахи

Два найкращі футболісти сучасності Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду взяли участь у рекламній кампанії бренду Louis Vuitton. Саме у валізах цієї фірми перевозять головний трофей чемпіонату світу.

На знімку, який з’явився у соцмережах, Мессі та Роналду грають у шахи на валізі Louis Vuitton.

Однак тепер з’явилося відео, в якому показано процес зйомок реклами. Виявляється, футболісти позували окремо один від одного, а спільну фотографію було змонтовано пізніше.

Раніше ми розповідали, як стюарди в Абу-Дабі завадили дівчині обійняти Мессі.

Перед поїздкою до Катару Кріштіану Роналду зізнався, що завершить кар’єру, якщо Португалія виграє чемпіонат світу.

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