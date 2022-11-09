Бедуїнський намет, вантажні контейнери та човни дау: фантастичні стадіони ЧС-2022

Матчі чемпіонату світу пройдуть на восьми аренах, більшість із яких перероблять після турніру

Чемпіонат світу з футболу пройде з 20 листопада по 18 грудня у Катарі. Матчі відбудуться у п’яти містах на восьми стадіонах. Усі арени, як запевняють організатори, оснащені сучасними системами охолодження, які не повинні допускати перевищення температури в 27 градусів.

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Ми розповімо про кожну арену чемпіонату світу, адже всі вони є ультрасучасними з унікальним дизайном.

"Лусаїл Айконік" (Лусаїл)

Місткість: 80 тисяч глядачів.

Лусаїл — це нове суперсучасне місто, яке почали будувати лише 2006 року. Його окрасою став стадіон, який прийме 10 матчів мундіалю, включаючи півфінал та фінал.

Після чемпіонату світу арену переобладнають. Місткість скоротиться до 20 тисяч глядачів і на території стадіону розмістяться школа, лікарня, торговий центр, кафе та ресторани.

"Аль-Байт" (Аль-Хаур)

Місткість: 60 тисяч глядачів.

Тут в основу дизайну увійшов бедуїнський намет, який був домом для кочівників, що жили на березі Перської затоки. Арена символізує зв’язок минулого та майбутнього Катару. Інтер’єри спорткомплексу із суперсучасною начинкою нагадують багатий бедуїнський намет.

"Аль-Байт" стане другим за значимістю стадіоном турніру: тут пройде матч відкриття та ще 9 ігор усіх стадій – до півфіналу. Після завершення мундіалю верхній ярус трибун розберуть і арена вміщатиме лише 32 тисячі глядачів.

"Халіфа" (Доха)

Місткість: 45 416 глядачів.

Це один із найстаріших стадіонів Катару, який збудували у 1976 році та реконструювали у 2017-му.

На арені вже пройшов фінал клубного ЧС-2019, у якому переміг "Ліверпуль". Під час світової першості на стадіоні пройдуть вісім матчів, найважливіший із яких – за третє місце.

"Ахмед бін Алі" (Аль-Райян)

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, але арена залишиться футбольною. На ній гратиме клуб "Аль-Райян".

"Аль-Джануб" (Аль-Вакра)

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Місто Аль-Вакра на березі Перської затоки історично вважалося рибальським, але зараз розрослося до другого по величині в Катарі. Дизайнери врахували минуле Аль-Вакри та зробили дах стадіону у вигляді вітрил традиційних човників дау.

Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

"Аль-Тумама" (Доха)

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Архітекторів надихнула традиційна катарська мереживна шапочка гафія — фасад явно нагадує візерунок цього головного убору. Названо арену на честь дерева, що росте у регіоні.

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну 1/4 фіналу. Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, а на території спорткомплексу розмістять центр спортивної медицини та готель.

"Ед’юкейшн Сіті" (Аль-Райян)

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон знаходиться в освітньому центрі Катару – тут вам і кілька головних університетів та штаб-квартира Катарського фонду освіти та науки. "Ед’юкейшн Сіті" приймав клубний ЧС-2021, у якому перемогла "Баварія".

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну гру 1/4 фіналу. Після мундіалю місткість трибун скоротять удвічі.

"Стадіон 974" (Доха)

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Перший у світі стадіон повністю побудований з вантажних контейнерів. 974 – міжнародний телефонний код Катару та кількість контейнерів, використаних для будівництва. Усередині контейнерів буде розміщено торгові точки, туалети та інші об’єкти інфраструктури.

Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу. Після чемпіонату світу стадіон розберуть.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі поєдинки чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.