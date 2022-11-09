Бедуинский шатер, грузовые контейнеры и лодки дау: фантастические стадионы ЧМ-2022

Матчи чемпионата мира пройдут на восьми аренах, большинство из которых переделают после турнира

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Матчи состоятся в пяти городах на восьми стадионах. Все арены, по заверениям организаторов, оснащены современными системами охлаждения, которые не должны допускать превышения температуры в 27 градусов.

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Мы расскажем о каждой арене чемпионата мира, ведь все они ультрасовременные с уникальным дизайном.

"Лусаил Айконик" (Лусаил)

Вместимость: 80 тысяч зрителей.

Лусаил — это новый суперсовременный город, который начали строить лишь в 2006 году. Его украшением стал стадион, который примет 10 матчей мундиаля, включая полуфинал и финал.

После чемпионата мира арену переоборудуют. Вместимость сократится до 20 тысяч зрителей и на территории стадиона разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.

"Аль-Байт" (Аль-Хаур)

Вместимость: 60 тысяч зрителей.

Здесь в основу дизайна вошел бедуинский шатер, который был домом для кочевников, живших на берегу Персидского залива. Арена символизирует связь прошлого и будущего Катара. Интерьеры спорткомплекса с суперсовременной начинкой напоминают богатый бедуинский шатер.

"Аль-Байт" станет вторым по значимости стадионом турнира: тут пройдет матч открытия и еще 9 игр всех стадий – до полуфинала. После завершения мундиаля верхний ярус трибун разберут и арена будет вмещать всего 32 тысячи зрителей.

"Халифа" (Доха)

Вместимость: 45 416 зрителей.

Это один из старейших стадионов Катара, который построили в 1976 году и реконструировали в 2017-м.

На арене уже прошел финал клубного ЧМ-2019, в котором победил "Ливерпуль". Во время мирового первенства на стадионе пройдут восемь матчей, самый важный из которых – за третье место.

"Ахмед бин Али" (Аль-Райян)

Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион примет 7 матчей: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, но арена останется футбольной. На ней будет играть клуб "Аль-Райян".

"Аль-Джануб" (Аль-Вакра)

Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Город Аль-Вакра на берегу Персидского залива исторически считался рыбацким, но сейчас разросся до второго крупнейшего в Катаре. Дизайнеры учли прошлое Аль-Вакры и сделали крышу стадиона в виде парусов традиционных лодочек дау.

Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

"Аль-Тумама" (Доха)

Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Архитекторов вдохновила традиционная катарская кружевная шапочка гафия – фасад явно напоминает узор этого головного убора. Названа арена в честь дерева, которое растет в регионе.

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну 1/4 финала. После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, а на территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и отель.

"Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)

Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион находится в образовательном центре Катара – тут вам и несколько главных университетов, и штаб-квартира Катарского фонда образовании и науки. "Эдьюкейшн Сити" принимал клубный ЧМ-2021, в котором победила "Бавария".

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну игру 1/4 финала. После мундиаля вместимость трибун сократят вдвое.

"Стадион 974" (Доха)

Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. 974 – международный телефонный код Катара и количество контейнеров, использованных для строительства. Внутри контейнеров разместят торговые точки, туалеты и другие объекты инфраструктуры.

Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала. После чемпионата мира стадион разберут.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все поединки чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.