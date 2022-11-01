Сборная Уэльса сменит название после ЧМ-2022: как будет называться команда

Валлийцы хотят, чтобы их команду называли Камри

После чемпионата мира по футболу национальные футбольные команды Уэльса могут изменить свое название на Камри (Cymru). Именно так называется Уэльс на валлийском языке.

Футбольная ассоциация Уэльса провела неофициальные консультации с УЕФА по поводу смены названия, пишет Футбол24.

"Команда должна называться Камри, именно так мы ее называем здесь", – сказал исполнительный директор футбольной ассоциации Ноэль Муни.

Сообщается, что на ЧМ-2022 в Катар сборная Уэльса поедет под своим действующим названием. Но в 2023 году футбольная ассоциация Уэльса намерена провести обсуждение по поводу смены названия.

"Возрождение валлийского языка придает нам чувство большой гордости за то, как мы поступаем со своей культурой и наследием", – отметил Муни.

Напомним, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.

Кстати, в Катаре во время мундиаля можно будет пить алкоголь.