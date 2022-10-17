Месси назвал победителя ЧМ-2022. Это не Аргентина

Легендарный форвард считает Бразилию и Францию фаворитыми мундиаля

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины назвал главных фаворитов чемпионата мира 2022 года. Кстати, в Катаре во время мундиаля можно будет пить алкоголь.

"Что касается претендентов на чемпионство, то есть такие мощные сборные, как Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания, и я уверен, что некоторых забыл. Но если мне придется оставить одного или двух, сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных кандидата на победу в этом чемпионате мира", — приводит слова Месси "Чемпионат".

35-летний Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. С тех пор в 164 матчах нападающий забил 90 голов и отдал 51 результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной. На ЧМ-2014 Аргентина с Месси в финале проиграла Германии.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, оступившись в финале стыкового раунда команде Уэльса.

Добавим, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.