Мессі назвав переможця ЧС-2022. Це не Аргентина

Легендарний форвард вважає Бразилію та Францію фаворитими мундіалю

Нападник "Парі Сен-Жермен" та збірної Аргентини назвав головних фаворитів чемпіонату світу 2022 року. До речі, у Катарі під час мундіалю можна буде пити алкоголь.

"Щодо претендентів на чемпіонство, то є такі потужні збірні, як Бразилія, Німеччина, Франція, Англія, Іспанія, і я впевнений, що декого забув. Але якщо мені доведеться залишити одного чи двох, сьогодні я думаю, що Бразилія та Франція — два головні кандидати на перемогу в цьому чемпіонаті світу", — наводить слова Мессі "Чемпіонат".

35-річний Мессі дебютував за збірну Аргентини у 2005 році. З того часу у 164 матчах нападник забив 90 голів і віддав 51 результативну передачу. Форвард є найкращим бомбардиром в історії національної збірної. На ЧС-2014 Аргентина з Мессі у фіналі програла Німеччині.

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року на восьми стадіонах у п’яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" у Лусаїлі. Збірна України не зуміла подолати кваліфікаційний бар’єр, оступившись у фіналі стикового раунду команді Уельсу.

Додамо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.