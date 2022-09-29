Протест проти кривавого режиму: збірна Данії презентувала форму-невидимку

Під час будівництва стадіонів ЧС-2022 загинуло понад 6000 осіб

Головний спонсор збірної Данії з футболки компанія Hummel Sport презентувала три комплекти ігрової форми, в якій датчани зіграють на чемпіонаті світу-2022 в Катарі — червоний, білий та чорний. Фішка в тому, що на футболках емблема Федерації футболу Данії та логотип компанії практично непомітні.

Раніше ФІФА продала російським пропагандистам право на трансляцію ЧС-2022.

"Ми хотіли послати подвійний сигнал. Віддаючи данину найбільшому успіху Данії на Євро-92, ми протестуємо проти Катару та порушень ним прав людини. Ось чому ми зробили майже непомітними всі деталі, включаючи наш логотип та шеврони. Ми не хочемо привертати увагу під час турніру, який коштував життя тисячам людей", — йдеться у заяві компанії.

За інформацією The Guardian, понад 6 тисяч емігрантів померли в Катарі під час будівництва стадіонів для ЧС-2022.

Чемпіонат світу у Катарі стартує 20 листопада. Данці зіграють в одній групі зі збірними Франції, Австралії та Тунісу.