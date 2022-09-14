У росії коментаторам заборонили вимовляти ім’я футболіста "через духовні скріпи"

У рф вважають, що ім’я "Педріньйо" неприйнятне для іміджу футбольного клубу

Московський "Локомотив" нещодавно представив новачка з Бразилії Педріньйо. А в середу, 14 вересня, він провів матч проти "Краснодара" у Кубку рф (2:2, 3:1 за пенальті).

Все б нічого, але коментаторам поєдинку рекомендували називати футболіста не Педріньйо, а "Педро Габріел" або "Педро Габріел Перейра Лопес". Це стало відомо під час діалогу коментаторів "Матч ТВ", передає sports.ru.

Сергій Дурасов: У перерві на інтерв’ю був Педріньйо. І це останній раз, коли особисто я – сподіваюся, Сашко, ти теж – називаю Педріньйо як Педріньйо.

Бо попросили у клубі. Кажуть, що ця ініціатива навіть від деяких футболістів прийшла: давайте у нас у команді буде Педро, давайте у нас у команді Педріньйо не буде. Якось так.

Тому ми з тобою теж тепер звертаємося до 29-го номера "Локомотива" за паспортом або так, як написано на спині.

Олександр Неценко: Добре. Педро Габріел Перейра Лопес. Ти запам’ятав?

Після гри з Педріньйо поспілкувався кореспондент "СЕ". Виявилося, що в клубі заборонили бразильському футболістові наносити це ім’я на футболку, тому він грає з написом "Педро Габріел" на спині. Річ у тому, що в керівництві російського клубу вважають, що слово "Педріньйо" нібито асоціюється з геями.

- Як правильно називати Педріньйо?

- Педріньйо!

– Чому в росії вас так не називають?

- Я хотів, щоб на футболці було написано Педріньйо, але сказали, що це не дуже. Тоді написали Педро Габріел.

– Керівництво сказало, що не дуже?

– Так.

– Вам пояснили, чому?

– Тому що це на кшталт гей, блакитний. Тому вони так вирішили

У мережі були приголомшені таким станом справ. Багато користувачів відзначили, що така ситуація виникла через "духовні скріпи" у керівництві російської команди.

Реакція мережі на заборону Педріньйо у російському футболі

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