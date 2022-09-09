Європейська країна погодилася зіграти з росією у футбол

Схоже, не всі в Європі усвідомлюють, що росія є агресором

У п’ятницю, 9 вересня, на 198-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що збірна Боснії та Герцеговини з футболу зіграє з командою росії товариський матч.

Цю інформацію підтвердив офіційний сайт Футбольного союзу Боснії та Герцеговини. Гра відбудеться у Санкт-Петербурзі.

Повідомляється, що товариський поєдинок міжрРосією та Боснією та Герцеговиною відбудеться 19 листопада. Раніше Російський футбольний союз (РФС) оголосив, що 24 вересня збірна рф зіграє у товариській зустрічі з Киргизією в гостях. Також у листопаді відбудеться матч росіян проти команди Ірану.

Нагадаємо, всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних змагань через широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну. Деякі російські депутати навіть зраділи такому рішенню, адже раніше російські футболісти лише ганьбили країну.

Раніше повідомлялося, що депутат Держдуми рф висловився проти трансферу російського футболіста в "недружній" "Челсі" через те, що Велика Британія підтримує Україну.