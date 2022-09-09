Війна — день 198: неймовірні успіхи ЗСУ на фронті, смерть королеви Великої Британії

Оперативно про головне 9 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 198 днів. Незважаючи на сильний опір, Збройні сили України розвивають наступ у Харківській області та звільняють від російських окупантів населені пункти. Загалом, як повідомив президент країни Володимир Зеленський, з початку місяця українськими воїнами звільнено понад тисячу квадратних кілометрів рідної землі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Ворог обстріляв Харків та область: є жертва.

00:00 Українські та польські прикордонні та митні служби досягли домовленості про відкриття пункту пропуску "Устилуг — Зосин" для виїзду порожніх транспортних засобів, повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Нагадаємо, про події 6 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 195: росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ на півдні та продовжують ядерний шантаж".

Про те, що відбувалося 7 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 196: ЗСУ наступають і на півдні, і на Харківщині".

Інформація за 8 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 197: важкі бої на Донбасі, ЗСУ розвивають наступ на Харківщині та півдні".