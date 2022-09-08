Війна — день 197: важкі бої на Донбасі, ЗСУ розвивають наступ на Харківщині та півдні

Оперативно про головне 8 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 197 днів. Російські війська продовжують масово обстрілювати українські міста ракетами. Водночас, на півдні країни та в Харківській області українські війська видавлюють окупантів та поступово звільняють окуповану територію.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти після опівночі знову обстріляли Харків, повідомляється про вибухи у двох районах міста.

00:00 Велика Британія готує велику операцію з підготовки українських військових, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Нагадаємо, про події 5 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна в Україні — день 194: ЗСУ демонструють успіхи на Донбасі та півдні на тлі атак росіян" .

Про те, що відбувалося 6 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 195: росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ на півдні і продовжують ядерний шантаж".

Інформація за 7 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 196: ЗСУ наступають і на півдні, і на Харківщині".